Приложение Peers.TV позволит превратить ваш телевизор в настоящий развлекательный центр для всей семьи.



Peers.TV для телевизоров это не только ТВ-онлайн с прямым эфиром и записями передач популярных телеканалов. Также, всем пользователям доступны все новейшие функции интерактивного ТВ: timeshift, start-over, catch up, multiscreen.



Для самых требовательных зрителей у нас есть коллекция премиум-контента, состоящая из популярных российских и западных телеканалов: от Nickelodeon до Erox Box, от охоты и рыбалки до самых рейтинговых фильмов и сериалов — и всё это в хорошем качестве и в любой момент!