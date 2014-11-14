ООО «Инетра» обладает всеми разрешениями и договорными отношениями, необходимыми для приема и передачи сигнала Телеканалов до пользовательского оборудования Абонентов.
Лицензия на оказание телематических услуг связи № 141210 от «06» мая 2016 г.
Лицензия на услуги связи для целей кабельного вещания № 124602 срок действия c 14.11.2014 по 14.11.2019 г.
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Аудитории сервиса, помимо списка каналов от Peers.TV, доступны плейлисты своего интернет-провайдера.