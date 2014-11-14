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Samsung Tizen TV (2015 и новее)
► Инструкция по установке
Samsung Tizen
→ Чтобы открыть магазин приложений, нажмите на цветную кнопку SmartHUB на пульте или перейти в раздел Apps

→ Нажмите «Поиск» (значок с лупой) в правом верхнем углу

→ Введите в поисковой строке peers.tv

→ Выберите Peers.TV в найденным приложениях, откроется страница с информацией о приложении

→ Нажмите кнопку «Установить»

→ Если у вас уже есть учетная запись Samsung, скачивание приложения начнется автоматически

→ Если у вас еще нет учетной записи, откроется окно регистрации. Создайте учетную запись Samsung, она понадобится чтобы устанавливать любые приложения.

→ Откройте приложение Peers.TV из списка ваших приложений
Samsung Orsay TV (2013–2014)
► Инструкция по установке
Samsung Orsay
→ Чтобы открыть магазин приложений, нажмите на цветную кнопку SmartHUB на пульте

→ Перейдите в раздел «Категории»

→ Выберите категорию «Видео»

→ Найдите в списке приложение Peers.TV, откроется страница приложения

→ Нажмите кнопку «Загрузка» и дождитесь пока выполнится установка

→ Откройте приложение Peers.TV из списка ваших приложений
LG WebOS (2014 и новее)
► Инструкция по установке
LG (WebOS)
→ Чтобы открыть магазин приложений, нажмите на кнопку Home (с изображением домика) на пульте

→ Выберите пункт «Поиск» (с изображением лупы)

→ Введите в поисковой строке peers.tv

→ Выберите Peers.TV в найденных приложениях, откроется страница с информацией о приложении

→ Нажмите кнопку «Установить» и дождитесь пока выполнится установка

→ Нажмите кнопку «Запуск»

→ Теперь вы можете открывать приложение Peers.TV из списка ваших приложений
LG NetCast (2011–2016)
► Инструкция по установке
LG (Netcast)
→ Убедитесь, что телевизор подключен к интернету

→ Чтобы открыть магазин приложений, нажмите на кнопку Home (с изображением домика) на пульте

→ Найдите кнопку LG Smart World (обычно, это серый квадрат в правой части экрана)

→ Выберите пункт «Поиск» (с изображением лупы) в верхней части экрана

→ Введите в поисковой строке peers.tv

→ Выберите Peers.TV в найденных приложениях, откроется страница с информацией о приложении

→ Нажмите кнопку «Установить», в открывшемся окне нажмите ОК и дождитесь пока выполнится установка

→ Нажмите кнопку «Запустить»

→ Теперь вы можете открывать приложение Peers.TV из списка ваших приложений, для отображение списка нажмите кнопку My Apps на пульте
Panasonic
Sony Opera TV (2013 и новее)
Sony Android TV (2015 и новее)
Hisense
Zeasn
Philips
Подарите телевидение нового поколения своему Smart TV телевизору
Приложение Peers.TV позволит превратить ваш телевизор в настоящий развлекательный центр для всей семьи.

Peers.TV для телевизоров это не только ТВ-онлайн с прямым эфиром и записями передач популярных телеканалов. Также, всем пользователям доступны все новейшие функции интерактивного ТВ: timeshift, start-over, catch up, multiscreen.

Для самых требовательных зрителей у нас есть коллекция премиум-контента, состоящая из популярных российских и западных телеканалов: от Nickelodeon до Erox Box, от охоты и рыбалки до самых рейтинговых фильмов и сериалов — и всё это в хорошем качестве и в любой момент!
Peers.TV — это сервис бесплатного онлайн-телевидения, доступный так же на iOS- и Android-устройствах.
Десятки телеканалов и сотни телешоу как в прямом эфире, так и в записи
ООО «Инетра» обладает всеми разрешениями и договорными отношениями, необходимыми для приема и передачи сигнала Телеканалов до пользовательского оборудования Абонентов.
Лицензия на оказание телематических услуг связи № 141210 от «06» мая 2016 г.
Лицензия на услуги связи для целей кабельного вещания № 124602 срок действия c 14.11.2014 по 14.11.2019 г.
Сервис Peers.TV осуществляет трансляцию телевизионного контента на основании заключенных договоров с поставщиками контента. Ответственность за контент, предоставленный правообладателями, Peers.TV не несет.
Аудитории сервиса, помимо списка каналов от Peers.TV, доступны плейлисты своего интернет-провайдера.